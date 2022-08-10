İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir gazeteye verdiği röportajda "...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok...." dediği hatırlatılarak kamuoyu açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yaılan açıklamada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33'üncü maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiğinin yer aldığı hatırlatılarak, anılan kanunun 47'nci maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtildiği ve işlemlerin bu mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Seçmen kütüklerinin, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1557409385047023617