İçişleri'nden kaçak külçe altınlara 'Ayar'!
Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi.ANKARA
Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde kaçakçılığa karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonda, Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiği vurgulayan Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu belirtirken, operasyonda 1 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1769289082356592819
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