İçişleri'nden eş zamanlı 302 'Kafes' daha..!

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü operasyonlarında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak 63 ilde düzenlenen “Kafes-22” operasyonlarında 302 şüpheli daha gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlükleri tarafından 63 ilde Kafes-22 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SAHTE RAPOR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 302 şüpheli yakalandı. İlk belirlemelere göre; 18 ruhsatsız silah, 64 sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 sahte çürük ve engelli raporu, 479 başka şahıslar adına düzenlenmiş sim Kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle, 396 basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1737338831764938805

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ederken, "Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" notunu düştü.