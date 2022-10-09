İçişleri'nden Eren Abluka Sonbahar Kış-2 Diyarbakır'da başladı... 4 sığınak kullanılmaz halde

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış operasyonlarının ikincisini başlattı. 4 sığınağın kullanılmaz hale getirildiği operasyonda yaklaşık 3,5 ton uyuşturucu madde ile binlerce kök kenevir ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 (Diyarbakır-Lice- Köşkmarin) Şehit J.Uzm.Çvş. Ali ŞİRİN Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 650 personel, 41 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getiriirken; 1 adet EYP düzeneği, 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi ile 3 bin kilogram toz esrar, 470 kilogram kubar esrar ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Operasyon sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından "Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" mesajıyla paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1579005034008031232