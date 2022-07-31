İçişleri'nden Eren Abluka-27'de 26 mağarada imha!

Şırnak ve Siirt’te 1377 Personelin Katılımıyla başlayan Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda ilk günde 8 adet mağara, 18 adet sığınak ve barınakta çok sayıda mühimmat ele geçirilerek, malzemeler imha edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nda teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan 'Eren Abluka-27' Operasyonu'nda ilk günde 26 mağara sığınak barınak tespit edildi.

Bestler-Dereler-Herekol'da düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan adı verilen operasyonda; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Timlerinden oluşan bin 377 personel, 106 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Bestler Dereler bölgesi ile Siirt ili Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara, 18 adet sığınak ve barınakta; 7 adet jeneratör, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, 51,5 metre elektrik kablosu, 1 adet EYP düzenekli büyük tüp, 1 adet basma düzenekli EYP, 4 adet mevzi ve 1 adet tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.