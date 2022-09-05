İçişleri'nden eğitim için 'asayiş' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak 'Asayiş/Trafik Tedbirleri' genelgesi gönderdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nda 81 il valiliğine gönderilern eğitim öğretim yılında alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri genelgesine göre, çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması hedeflendi.

Okul yakın çevresinde ve dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri ile algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarının önlenmesinin önem arz ettiğinin altı çizildi.

Bu kapsamda genelge trafik tedbirleri ve genel emniyet ve asayişe ilişkin tedbirler olmak üzere iki başlık altında toplanırken, "Trafik Tedbirleri"nde, paydaşların katılımıyla okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarına ve karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanması istendi.

Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde "önce yaya" görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanarak, eski ve silinmiş görseller yenilenmesinin talimatı verildi.

Genelgede genel emniyet ve asayişe yönelik tedbirlerde ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile 2019 yılından beri yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün uygulanmasında gerekli hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Polis sorumluluk bölgesinde, 1'inci öncelik dereceli ilkokul, ortaokul ve liseler ile 2'nci öncelik dereceli ortaokul ve liselere sabit olarak görev yapacak "okul kolluk görevlisi", diğer tüm okullarda "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi" görevledirilmesi, okulların giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluğa göre ihtiyaç duyulan okullarda "ekip/devriye", ayrıca imkanlar doğrultusunda "özel güvenlik görevlisi" bulundurulması talep edildi.

Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlaması gerektiğinin de vurgulandığı genelgede, okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve oyun salonları gibi yerlerin düzenli denetlenmesi istendi.

Bu arada motosikletli asayiş timleri, narkotimler ile ihtiyaç duyulan diğer ekipler okul önleri ve çevresinde görevlendirilmei, narko-rehber eğitimlerinin, başta öncelikli okullarda görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve tüm okul ve kurum çalışanları ile velilere verilmesine yönelik eğitim programlarının hazırlanması vurgulandı.