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İçişleri'nden düzensiz göç ile mücadele... Bin 164 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM 19.10.2022, 18:03
İçişleri'nden düzensiz göç ile mücadele... Bin 164 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik yaptığı 10’uncu Huzur Uygulaması'nda 12’si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatör gözaltına alındığını ve bin 164 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edildiğini belirtti.

Bu kapsamda yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 33 bin 48 personel ve 165 dedektör köpeği ile 7 bin 121 noktada gerçekleştirilen Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/10) uygulamasına ilişkin sonuçları açıkladı.

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/10) uygulamasında; 5 bin 677 metruk binanın 10 bin 152 umuma açık yer, 670 terminal, 3 bin 527 diğer yerler olmak üzere toplam 20 bin 26 yer kontrol edildiğini belirtilen açıklamada, 12’si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatör gözaltına alındı ve 1.164 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.
 
Uygulamada; 92’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 746 aranan şahıs tespit edildiğini, 813’ü yabancı uyruklu, 161’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 974 şahsa idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Bu arada 9 kamyon-kamyonetin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilen uygulama kapsamında; 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 96 adet mermi, 4  kesici-delici alet, 8 sahte pasaport, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1.060 paket kaçak sigara ve 412 litre kaçak alkol ele geçirildiği belirtildi.

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