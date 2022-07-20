İçişleri'nden düzensiz göç ile mücadele: 18 organizatöre gözaltı

İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 18 organizatör gözaltına alınırken, bin 141 düzensiz göçmen de yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 32 bin 719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7 bin 161 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı.

Bu kapsamda 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminalin de arasında olduğu 21 bin 963 yerde kontrol edildi.

18 organizatör ve bin 141 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 16'sı yabancı uyruklu 610 aranan şahıs tespit edildi, 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere 414 kişiye idari yaptırım uygulandı.

2 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve1 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildiği uygulamada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 2 kesici-delici alet, bin 255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 adet kök kenevir bitkisi ve bin 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.