İçişleri'nden Diyarbakır Gömeç'e narkoterör 'Abluka'sı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da bin 17 personelin katılımıyla Eren Abluka-19 narkoterör operasyonunun başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) narkoterör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 17 personel ile 50 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Yapılan aramalar sonucu; 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kg kubar esrar, 8400 metre sulama kablosu, 1 adet su motoru, 100 metre elektrik kablosu, 5 adet pil bloğu ele geçirildiği bildirildi.