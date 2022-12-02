İçişleri'nden Bursa Nilüfer Belediyesi'ne 'LGBT' ön incelemesi

İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi'nin LGBT için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma/ ön inceleme başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yapılmak istenen Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, sosyal medyada tartışmaların odağı haline gelirken, basında yer alan 'CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu' haberler üzerine İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi'ne yönelik araştırma başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN ERDEM'DEN KINAMA!

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinlik düzenlenmeden ve katılmadan ön yargıyla yapılan tüm olumsuz yorumları kınadıklarını açıklayan kamuoyu açıklaması yaptı.

Başkan Erdem imzalı açıklamada, toplumdaki eşitsizliklerin hiç bir ideolojiye yada bir kesime mal edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Toplumsal cinsiyet kavramının bugüne kadar tartışılan bir kavram olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bütün bunlar bir tarafta dururken gençlerin bilinçlenmesi, günlük hayat pratiklerine, proje ve faaliyetlerine cinsiyet eşitliği perspektifi ile yaklaşabilmeleri amacıyla düzenlenen bir etkinlik, algı çalışması yapılarak karalanmak, hedef gösterilmek istenmiştir. Bizler toplumun bütün kesimlerinin bir arada yaşayabileceği inancıyla hangi konuda olursa olsun tüm eşitsizliklerin ortadan kalkması için çaba gösterirken bu tarz yorumlarla karşılaşmak üzerine açıklama yapma gereği duymak üzüntü vericidir. Etkinliğe katılmadan ön yargıyla yapılan tüm olumsuz yorumları kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.