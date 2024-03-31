İçişleri'nden Bozdoğan-18: 21 ilde 51 gözaltı
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürüğü "Bozdoğan" operasyonunun 18'incisi düzenlendi.
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konduğunu duyurdu.
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1774305312255648107
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