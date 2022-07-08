İçişleri'nden bayram öncesi büyük operasyon... Aranan bin 707 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde düzenlenen 'Aranan Şahıslar Uygulaması' kapsamında 5 bin 498 noktada, 2 bin 909 ikamete yapılan operasyonlarda toplamda bin 707 aranan şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması ve aranan araçların bulunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 2 bin 909 ikamet ve 5 bin 498 noktada yapılan uygulamalarda 11 bin 243 ekip ve 36 bin 904 personel görev aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; aranan şahıslar uygulaması sonucunda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 925 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 279 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 85 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 46 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs olmak üzere bin 352’si hükümlü 355’i yakalama emri ile aranmakta olan toplam bin 707 şahsın yakalandığı açıklandı.



Yakalanan şahıslar arasında adam öldürme suçundan 12; Hırsızlık suçundan 252, Yaralama suçundan 218, Cinsel suçlardan 23, Yağma suçundan 41, Dolandırıcılık suçundan 116, Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 62, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs bulunduğu belirtilirken, 6’sı çocuk olmak üzere toplam 10 kayıp şahsın uygulama sırasında bulunduğu bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 7 Adet Ruhsatsız Tabanca, 4 Adet Av Tüfeği, 154 Adet Mermi, 1 Adet Kurusıkı Tabanca, 1,13 gr. Eroin, 85 gr. Bonzai, 10 Kök Hint Keneviri, 9,05 gr. Metamfetamin ele geçirildi.