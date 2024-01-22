İçişleri'nden APP plaka uyarısı!

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Para ve hapis cezalarına maruz kalınmaması için devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanımı istendi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarasının bulunması zorunlu olduğunu hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

"Eğer sahte veya Avrupa Press Plaka (APP) plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz" denilen bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, "Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen TRAFİK KURALLARINA UYALIM." çağrısında bulundu.