İçişleri'nden 91 siber'göz'altı!

İçişleri Bakanlığı, çevrim içi suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği son iki ayrı "Sibergöz" operasyonlarında toplam 91 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz operasyonlarında 'Sibergöz-16' ve 'Sibergöz-17'nin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 20 ilde de çevrim içi suçlarla mücadele kapsamında "Sibergöz-16" operasyonu yapıldı. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındığını, İstanbul ve Mersin merkezli 15 ilde eş zamanlı "Sibergöz-17" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1750019609233690927

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen 56 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları ve şüphelilerin Banka hesap analizleri ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise yaklaşık 28 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilidiği de ortaya çıktı.

Bakan Ali Yerlikaya, siber vatan da sanal deviyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu kaydederek, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1750021134253220189