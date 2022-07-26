İçişleri'nden 81 İle tedbir genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin' genelge gönderdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı.

Bakanlığın gönderdiği genelge ile valiliklerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.

2022 yılında meydana gelen 476 suda boğulma olayında 244 kişin hayatını kaybetmesi, 287 kişinin kurtarılması üzerine 81 İl Valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” konulu genelgede; denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Bakanlık, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için valiliklerden şu tedbirlerin alınması istendi.

* Sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

* Yüzme alanı olarak belirlenen ve sınırları işaretlenen bu alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılması engellenecek.

* Çeken akıntı yerleri ikaz dubalarıyla işaretlenecek

* Sahil kesiminde devriye/denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye personeline ilk yardım eğitimi verilecek.

* Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını anlatan broşürlerin farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacak.

* Denize yoğun olarak girilen yerlere öncelik verilmek üzere yüzme alanlarında ilk yardım kabini/odası oluşturulacak ve gerekli personel/malzeme desteği sağlanacak.

İl/ilçelerde oluşturulacak denetim ekipleri tarafından sık ve düzenli denetimlerin gerçekleştirileceğinin altı çizilen genelgede, sahillerde bulunan plaj işletmelerinin cankurtaran ve gerekli can kurtarma araç/gereçlerini bulundurmalarını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılması istendi.