İçişleri'nden 7 ilde 'Nefes-2' sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde başlatılan Nefes-2 Operasyonu'nda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 9 suç grubuna yönelik başlatılan operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğunu açıkladı.

7 ilde başlatılan Nefes-2 Operasyonu ile ilgili bakanlığın internet sitesi üzerinden aktarılan habere göre, tütün mamulleri ve makaron (sarmalık kıyılmış tütün doldurulmaya yarayan içi boş sigara tüpü) kaçakçılığına yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2022 yılında NEFES kod isimli operasyon olmak üzere operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda 108 adet suç grubu deşifre edilerek bunların yasa dışı faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.

2022 YILINDA 625 MİLYON LİRA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Ayrıca KOM birimlerince 2022 yılı ilk 9 ayında yapılan 6.115 operasyonda; 4.7 milyon paket kaçak sigara, 1.3 milyar adet boş makaron ile 425 milyon adet doldurulmuş, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puro ele geçirildi, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.



Kaçakçılık ve organize suç gruplarıyla mücadele kapsamında yapılan uzun soluklu çalışmalarda; Bandrollü olarak yasal bir şekilde satılması gereken makaron ve tütün mamullerinin bandrolsüz olarak satıldığı, suç gruplarının temin etmiş oldukları makine düzenekleri ile yasa dışı imalathane kurdukları,üretilen yasa dışı makaronların 20’li paketler halinde tüketiciye ulaştırdıkları belirlendi.

Ayrıca makaron doldurmaya yarayan makinaların üretimini yapan ve bu makinaları sosyal medya hesapları üzerinden pazarlayan şahıs ile şirketler tespit edilmesi ardından KOM Başkanlığı'nca harekete geçildiği bildirildi.

Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilirken, operasyon kapsamında tütün mamulleri ve makaronları; yasa dışı imalathanelerde üreten ve yasa dışı ticaretini yapan suç gruplarının faaliyet gösterdiği ülke genelinde tespit edilen 583 adreste arama yapılarak 198 şüpheli gözaltına alınması hedeflendi.

