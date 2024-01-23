İçişleri'nden 5 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 5 ildeki "Kıskaç-5" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye darbe yapmaya kalkışan FETÖ’cü hainlerin peşlerini bırakmayacaklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı, haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandığını açıkladı.

5️⃣ İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” Operasyonlarında 2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı.Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ’cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş… pic.twitter.com/huAIH1tqjI— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2024