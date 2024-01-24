İçişleri'nden 45'inci 'Narkogüç' operasyonu... Uluslararası uyuşturucu ticaretine Narkogüç!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ-45” Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildiğini açöıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonları aralıksız sürdüren İçişleri Bakanlığı, bir süredir sürdürdüğü Narkogüç operasyonlarının 45'incisini Edirne'de gerçekleştirdi.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonalra yönelik Narkogüç-45 operasyonunda Edirne'de yakalanan bir çekici ile dorsede yapılan aramada 67 paket halinde 109 kilogram kokain ele geçirildi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonu gerçekleştiren kahraman polisleri ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şühelinin yakalandığını kaydederek, zehir tacirlerine karşı operasyonların durmaksızın devam edeceğinin altı çizildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1750123641902075987