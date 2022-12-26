İçişleri'nden 19. 'Abluka' Şırnak'ta başladı

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit J.Asb.Üçvş. Serkan ÜNSAL-1 Operasyonu” başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 470 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

OPERASYONUN İLK GÜNÜNDE...

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak-Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, 2 adet doğal mağara ve 10 adet sığınak içerisinde; 1 adet EYP düzeneği, 1 adet uzaktan komutalı EYP düzeneği, 2 adet tüp, 4 kg gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.