İçişleri'nden 187 ton alkole 'Çengel'
Kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-5" operasyonunun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 220 şahsa adli işlem yapılırken, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu ve 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla eş zamanlı operasyonlarda, ayrıca; 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, bin 300 adet boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrole, 2 bin 100 adet alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konulurken, 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.
Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-5" Operasyonlarında 2️⃣2️⃣0️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️1⃣8⃣7⃣ TON Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️3️⃣5️⃣ Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi❗️Vatandaşımızın Can… pic.twitter.com/1ufc7R9r4c— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2023
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