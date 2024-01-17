İçişleri'nden 10 ilde 32 şüpheli 'Kıskaç'ta!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 ildeki "Kıskaç-4" operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cülerle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 10 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden kişilerin adlarına ev kiraladıklarını ve bu "gaybubet evlerinde" deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettiklerinin tespit edildiğini vurguladı.

Operasyonlarda 2 ev sahibi ile aranan 4 FETÖ üyesi şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandığını anlatan Yerlikaya, örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilenlere yönelik, Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1747488174031450620