İçişleri: Narkotik operasyonlarda 4 bin 686 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, düzenlenen narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 686 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 80 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 686 zanlı yakalandığını duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri de şöyle sıraladı:

Operasyonlarda; 222 kilogram esrar, 41 kilogram eroin, 4 kilogram bonzai, 3 bin 469 kilogram metamfetamin, 110 bin sentetik ecza, 308 kilogram skunk, bir kilogram kokain, 37 bin uyuşturucu hap ve 50 adet kök kenevir bitkisi geçirildi.