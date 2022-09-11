İçişleri Muş'u 'Abluka'ya aldı

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Muş’ta 513 Personelin Katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonunun başlatıldığını duyurdu.



PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş Malazgirt'te düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel 38 operasyonel tim görev aldığı kaydedildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edeceğini bildirdi.