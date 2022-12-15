İçişleri Mersin'in kökünü kuruttu!

İçişleri Bakanlığı'nın Bursa'da başlattığı Kökünü Kurutma Operasyonları dün Şanlıurfa ardından bugün Mersin'de sürdü. Operasyonda 137 şüpheliden 131'i yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı açıklamada Bakan Soylu, Mersin'de başlatılan operasyonların 4 aydır devam eden 'projeli operasyon' olarak nitelendirdikleri organizasyon ağını çökertmeye yönelik olduğunu belirtti. Soylu, hedeflerinde yaklaşık 137 şüphelinin olduğu operasyonla ilgili sabah 137 şüpheliden 131'i gözaltına alındığını duyurdu.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1603252496184610817

Bin 960 polis bu operasyona katıldı operasyonun helikopter, İHA, 18 narkotik dedektör köpek, özel harekat unsurlarıyla birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu arada uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız şekilde sürdüğünü belirten Bakan Soylu, Türkiye'nin birçok yerinde "Narkoalan Projesi" uyguladıklarını ve son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'den 270'e düştüğünü kaydetti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise soruşturma süresince toplamda 104 kilo 243 gram Eroin maddesi,49 kilo 123 gram Kokain maddesi,170 kilo 162 gram Esrar maddesi,20.219 adet Ecstasy maddesi,29.342 adet Sentetik Ecza,12.350 adet Captagon hap,5 kilo 863 gram Metamfetamin maddesi,3 kilo 437 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 467 kök Kenevir bitkisi, 86 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

https://youtu.be/I2iGpIoWiSA