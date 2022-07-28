İçişleri Mardin'i 'Abluka'ya aldı... İlk günde 3 terörist etkisiz
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 544 personel, 38 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bu hedef doğrultusundaki bir operasyonun daha başlatıldığını açıkladı.
Mardin'in Ömeryan bölgesinde 'Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu.
Düzenlenen operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 544 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.
Öte yandan operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında tespit edilen bölgelerde F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 terörist, hava kuvvetleri destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla PÖH ve JÖH ortaklığında başlatılan geniş çaplı operasyonlar devam ettiği kaydedildi.
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