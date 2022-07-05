İçişleri Mardin'i 'Abluka'ya aldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 679 personel 47 operasyonel tim görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.