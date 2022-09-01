Son Dakika

İçişleri kadroyu arttırdı... Kaymakamlık Sınavı'na yeniden başvuru alınıyor

GÜNDEM 01.09.2022, 12:04
İçişleri kadroyu arttırdı... Kaymakamlık Sınavı'na yeniden başvuru alınıyor

16 Ekim'de yapılması plalanan 2022-Kaymakamlık Sınavı İçin Yeniden Başvuru Alınması için başvurular için ÖSYM başvuruların, 8 Eylül'e kadar yapılabileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırılması dolayısıyla sınava 8 Eylül'e kadar devam edecek yeni başvuruların alınacağı duyuruldu.

 
Adayların sınava başvurularını elektronik ortamda bugün saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri, başvuru işleminin 8 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bu arada sınava 2-9 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adayların başvurularının geçerli olduğundan bu durumdaki adayların sınava yeniden başvuru yapmalarının gerekmediği kaydedildi.

Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. Liverpool 5 8
6. Leeds United 5 8
7. Fulham 5 8
8. Southampton 5 7
9. Chelsea 5 7
10. Brentford 5 6
11. Newcastle 5 6
12. M. United 4 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0