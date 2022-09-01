İçişleri kadroyu arttırdı... Kaymakamlık Sınavı'na yeniden başvuru alınıyor

16 Ekim'de yapılması plalanan 2022-Kaymakamlık Sınavı İçin Yeniden Başvuru Alınması için başvurular için ÖSYM başvuruların, 8 Eylül'e kadar yapılabileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırılması dolayısıyla sınava 8 Eylül'e kadar devam edecek yeni başvuruların alınacağı duyuruldu.



Adayların sınava başvurularını elektronik ortamda bugün saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri, başvuru işleminin 8 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bu arada sınava 2-9 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adayların başvurularının geçerli olduğundan bu durumdaki adayların sınava yeniden başvuru yapmalarının gerekmediği kaydedildi.