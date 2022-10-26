İçişleri, iç güvenliğin dijital kütüphanesini erişime açtı

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İç Güvenlik Strateji Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 40 yayın dijital olarak erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, akademik birikim ve uzman tecrübesine dayanarak hazırladığı farklı dilleri de kapsayan yayınlardan 40 tanesini 'www.icguvenlikyayinlari.gov.tr' adlı internet sitesi üzerinden çevrim içi erişime açtı.

2018-2021 yılları arasında 119 proje ve faaliyet ile 89 yayına imza atılmıştı. Bu yayınların daha geniş kitlelere ulaşımı için kurulan dijital kütüphaneyi erişime açtı.

Kütüphanede ilk aşamada 40 yayın yer alırken, dijital kütüphane aracılığıyla erişimi olmayan yayınların da kamuoyuyla paylaşılması hedeflendi.

https://youtu.be/ME987JnX_lk