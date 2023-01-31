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İçişleri: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

GÜNDEM 31.01.2023, 10:15
İçişleri: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı, dış ülkelerin Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarılarına karşı açıklama yaparak, olası provokasyonlara karşı güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) -  İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemlerde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan meşum eylemlerden sonra, olası provokasyonlara karşı tüm değerlendirmelerin yapıldığı ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir" denildi.

Bu kapsamda, IŞİD  ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin söz konusu menfur olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgilerin değerlendirildiği ifade edildiği belirtilirken, "Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir. Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Öte yandan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğinin altı çizildi.

2022 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik bin 42 operasyon gerçekleştirildiği ve bin 981 kişinin gözaltına alındığı, Ocak 2023'te ise 60 operasyon düzenlendiği ve 95 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

PKK/PYD terör örgütüne yönelik geçen yıl 130 bin 981'i kırsalda, 3 bin 732'si şehirlerde olmak üzere düzenlenen 134 bin 713 operasyonda 8 bin 410 gözaltı işlemi yapıldığı, bu yılın  Ocak ayında ise 8 bin 781'i kırsalda, 259'u şehirlerde 9 bin 40 operasyon düzenlendiği ve 378 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

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