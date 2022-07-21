İçişleri: Eren Abluka-23 Diyarbakır'da başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 620 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-23' Operasyonunu başlattı. Operasyona, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör' adı verildi.ANKARA (İGFA) - Terörü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren Abluka Operasyonlarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, 23'üncü operasyonu Diyarbakır'da Lice/Kıralan'da başlattı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık" Narko Terör adı verilen operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 620 personel ve 39 operasyonel tim görev aldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada operasyonun ilk gününde, Diyarbakır-Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edilirken, bu noktalarda yapılan aramalarda 5 kilo 247 gram esrar, 407 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildiği açıklandı.