İçişleri Elazığ'ı 'Abluka'ya aldı! Eren Abluka-38 başladı

Elazığ'da Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'd "Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale" Operasyonu başladığı kaydedildi.

Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev aldığı ve Eren Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.