İçişleri Diyarbakır'ı 'Abluka'ya aldı!

Diyarbakır'da Eren Abluka-33 operasyonu bin 54 personelin katılımıyla başlatıldı. Hani ilçesindeki operasyonun ilk günde 51 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit J.Uzm.Çvş. Muhammet Tufan” Narko Terör Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır'da bin 54 personelin katılımıyla başlayan operasyonda Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 68 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Operasyonun ilk gününde; Hani İlçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok sayıda toz esrar ve skunk ele geçirildiği bildirildi.