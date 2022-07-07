İçişleri Diyarbakır'ı 'Abluka' altına aldı

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı operasyonu başlatıldı.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel 59 operasyonel tim görev aldığı kaydedildi.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi, Daralan mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada 48 kilo 100 gram uyuşturucu, 665 bin 736 kök kenevir, 3 bin 450 metre sulama hortumu ve 3 adet su motoru ele geçirildiği bildirildi.