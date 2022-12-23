İçişleri 'Deveciler'i çökertti: 43 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün uzun süreli takibi sonucu, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 49 adrese yapılan operasyonda Deveciler Organize Suç Örgütü çökertildi. KKTC'de yakalanan örgüt elebaşısı Cumali İncesoy'la birlikte 42 şüpheli daha gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre KOM Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, liderliğini Cumali İncesoy adlı şahsın yaptığ "Deveciler" ismiyle bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütü, uzun takip sonucu eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Örgüt elebaşı Cumali İncesoy, KKTC'de saat 05.45'te yakalandı. İncesoy'la birlikte 2'si örgüt üyesi toplamda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Yazılı açıklamada, operasyonalrda ele geçirilen malzemeler de listelendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 49 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çökertilen DEVECİLER'in örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığ ıpyalşımda, "Kahraman polislerimize tebrikler" mesajı yayımladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzün uzun süreli takibi sonucu;

Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda,

DEVECİLER Organize Suç Örgütü çökertildi.

Örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüpheli yakalandı.

Kahraman Polislerimize tebrikler???? https://t.co/gpl3zIle8T — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 23, 2022