İçişleri 'Çember'i daraltıyor! 4 günde 3 bin 765 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son 4 gündür devam eden 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-13' operasyonlarında 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Çember-13" operasyonları kapsamında 3 bin 765 firarinin yakalandığını duyurarak, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerinin altını çizerken, "Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi.

Operasyonlarda 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 730 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “Çember-13” operasyonlarıyla yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hırsızlıktan 588 şahıs, dolandırıcılıktan 282 şahıs,yağmadan 119 şahıs,adam Öldürmeden 38 şahıs, cinsel Suçlardan 87 şahıs,narkotik suçlarından 678 şahıs, terörden 40 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 765 şahıs yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1764156465420415335

"Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."