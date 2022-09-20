İçişleri, Bursa'nın kökünü kazıdı! 132 hedefin tamamı gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da 7 ay önce başlayan uyuşturucu ile mücadele kapsamında sabaha karşı Kökünü Kurutma Operasyonu'na yönelik şafak baskını yaptı. 2020 polisin katıldığı ve Bakan Soylu'nun da Bursa'dan bizzat takip ettiği operasyonda 132 hedefin tamamı gözaltına alındı.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda satıcıların kökünün kazındığını, 2020 polisin katıldığı şafak operasyonunda 132 satıcının gözaltına alındığını açıkladı.

Bursa’da yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 ayrı kişinin tespit edilmesi suretiyle uyuşturucu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla birlikte mücadeleyi esas alan bir operasyonun düğmesine bastıklarını açıklayan Bakan Soylu, "Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde Allah’a şükür bu sabah 5 itibariyle hem Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotik Başkanımız, Bursa İl Emniyet Müdürümüz ve jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız nezaretinde birlikte arkadaşlarımızı 5’te yola çıkardık. 2020 polis, 220 araç, bir helikopter, 3 İHA, aynı zamanda 16 narkotik köpeği ile birlikte operasyon sabah itibariyle başladı. Şükürler olsun; kazasız ve belasız olmasını diledik. 132 hedefimizin tamamı gözaltına alındı. Biraz sonra hem sorguları yapılacak ardından da adliyeye teslim edilecek" diye konuştu.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1572082013435269127

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, ülkenin her noktasında bu operasyonları devam ettireceklerini belirterek, "Tüm güvenlik güçlerimiz emniyetten jandarmaya, sahil güvenliğine kadar, gümrük birimlerimize kadar herkes teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımız da bize güvensinler. Emniyet teşkilatımıza, 112 acil çağrı merkezine ve yine çok başarılı bir şekilde onbinlerce ihbarın yapıldığı Uyuma aplikasyonuna haber vermelerini istirham ediyoruz” dedi.