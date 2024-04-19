İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Diyarbakır'la ilgili müfettiş görevlendirdi!
İçişleri Bakalığı, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' yönelik iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirdi
İçişleri Bakalığı, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' yönelik iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında İstiklal Marşı okutulmadığına ilişkin iddia sebebiyle mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddia üzerine de mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1781345598165172253
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