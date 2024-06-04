İçişleri 4 ilde 'Kalkan' oldu!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "KALKAN-23" operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "KALKAN-23" operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 4 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
Haberin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.
Organizatörlerden 38'inin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1797855020513124666
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