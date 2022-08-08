İçişleri 32'nci operasyonu Bitlis'te başlattı

İçişleri Bakanlığı'nın Eren Abluka operasyonlarının 32'ncisi 'Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya' adına Bitlis'te başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 4 sığınak/barınak imha edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bitlis’te 520 personelin katılımıyla Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis-Van-Azapşarı'nda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nca müştereken gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel 51 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Operasyonun ilk gününde; Bitlis Hizan İlçesi Azapşar mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama sonucunda BTÖ mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Belirlenen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.