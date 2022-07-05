'İçimizden biri Atatürk' söyleşisi Foça'da

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nin ‘‘Çocukluk ne güzel şey’’ projesi kapsamındaki ‘‘İçimizden biri Atatürk’’ isimli söyleşi ve imza etkinliği, İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk olmakla ilgili düşüncelerini ve çocuklarla paylaştığı mutlu anları dinleyicilere aktardı ve kitaplarını imzaladı.

TAGKGB Dönem Sözcüsü Fatma Dayıoğlu, Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’ya teşekkür çiçeği ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e gönüllü çalışmalarına verdiği katkıları için teşekkür plaketi sundu.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de, Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'ya ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’ne teşekkür etti.

‘‘ÇOCUKLUK NE GÜZEL ŞEY’’ PROJESİ

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatılan proje, Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'ya çocuklar için yazdığı bir kitaptan ve onun adından esinlendi.

Daha iyi bir gelecek için çocukların hayatlarında fark yaratmayı, hayallerine ortak olmayı ve yaratıcılıklarını arttırmaya destek olmayı planlıyor. Eşit eğitim hakkına sahip olamayan çocukların kitap ve okuma sevgisini geliştirmeyi, Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini daha yakından tanımalarına katkı sağlamayı, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile eğitim alan çocukların ihtiyaçlarının karşılanarak hayatlarına artı değer katılması için çalışmalar yapılıyor.