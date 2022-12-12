“İçimizdeki Nefes" Nevşehir'i salladı
İçimizdeki Kafes adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Geceleri etkinlikleri çerçevesinde seyirciyle buluştu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sanatseverlerce ilgiyle takip edilen kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu kez Eray Türk’ün yazıp yönettiği ve Murat Ergür, Ecmel İs ve Eray Türk’ün rol aldıkları İçimizdeki Kafes adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.
Işık tasarımı, müzikleri, dekor ve kostümleriyle ilgi çeken oyunu büyük bir beğeniyle izleyen seyirciler, oyunun sonunda oyuncuları uzun süre alkışladı.
Oyun sonunda sanatçıları tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı Nevşehirlilere teşekkür etti. Savran, yeni yılda da kültür ve sanat etkinliklerinin tüm hızıyla süreceğini ifade etti.
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|O
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|13
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|13
|27
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|13
|24
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|24
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|14
|23
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|22
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|13
|8
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|O
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|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
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|29
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|16
|28
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|16
|28
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|16
|26
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|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
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|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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|14
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