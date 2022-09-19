ICF Türkiye'den 'Üreten Eller' çağrısı

ICF Türkiye, yeni bir “Girişimci Kadınlar” sosyal sorumluluk projesi olan "Üreten Eller" adlı projeyi duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - ICF Türkiye, girişimci kadınlara yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor.

Bu kez, dünyanın 105 ülkesinde, ülkemizde ise 15 şehirde örgütlü JCI-Junior Chamber International (Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) ile iş birliğine gidiyor.

Bu yılın Aralık ayında tamamlanması planlanan ve farklı kesimlerden girişimci kadınların destekleneceği projede, ICF Türkiye üyesi profesyonel koçlar, JCI üyesi 40’dan fazla girişimci kadına 3’er seans gönüllü bireysel koçluk hizmeti verecek.

Üreten Eller projesiyle, girişimci kadınların yaratıcılıklarını artırmalarına ve kararlarını daha cesaretle vermelerine destek olunarak; üretim ve istihdamda daha etkin hale getirilmeleri hedefleniyor.

ICF Türkiye tarafından yapılan açıklamada, projede yer almak isteyen koçların, ICF Türkiye aktif üyesi olması, en az 125 saat ICF onaylı temel koçluk eğitimi almış olması, en az 150 saat koçluk deneyimi, en az 10 yıllık profesyonel iş deneyimi şartları arandığı belirtildi.