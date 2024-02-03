İbrice Limanı içme suyu hattı için ihale tarihi belli oldu

Mecidiye Köyü İbrice Limanı içme suyu ve terfi isale hattı ihalesi 6 Şubat’ta yapılacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mecidiye Köyü İbrice Limanı içme suyu ve terfi isale hattı yapım işi ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale 6 Şubat Salı günü saat 10.30’da Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini, 06 Şubat 2024 Salı günü ihale saatine kadar Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilebileceği açıklandı.

İş sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.