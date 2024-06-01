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İBB plajları yaz sezonuna hazır

İBB, sorumluluğundaki Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarını yaza hazırladı 15 Haziran’da açılacak sezon giyinme kabini, duş alanları, şemsiye ve şezlongları ile misafirlerine günübirlik tatil konforu sunacak İstanbullular renkli aktivitelerle yaz boyu deniz keyfi yapacak

GÜNDEM 01.06.2024, 11:29
İBB plajları yaz sezonuna hazır

İBB, sorumluluğundaki Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarını yaza hazırladı. 15 Haziran’da açılacak sezon giyinme kabini, duş alanları, şemsiye ve şezlongları ile misafirlerine günübirlik tatil konforu sunacak. İstanbullular renkli aktivitelerle yaz boyu deniz keyfi yapacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Büyükada, Caddebostan, Florya Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarında giyinme kabini duş alanları, şemsiye ve şezlongları ile 15 Haziran’dan itibaren misafirlerine günübirlik tatil konforu sunacak. Yiyecek içecek ihtiyaçları için de BELTUR kafeler hizmet verecek. 

GİRİŞ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajları 2024 yılı giriş ücreti tam 60 TL, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.  Tam hizmet modeli ile hizmet verilen plajlarda kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, tuvalet, duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong ve şemsiye hizmeti sunuluyor. 

Kadıköy ilçesi Caddebostan 2-3 ve Küçükçekmece Menekşe Plajları’nda ücretli açık duş ve ücretli tuvalet hizmeti Boğaziçi A.Ş. tarafından veriliyor.  Alanda bulunan şemsiye ve şezlong kiralama hizmetini ise BELTUR sağlıyor. Kısmi hizmet modeli ile işletilen 2024 yılı ücreti ise 30 TL.

Çatalca İlçesi Yalıköy 1-2, Arnavutköy ilçesi Yeniköy, Sarıyer İlçesi Kısırkaya, Silivri İlçesi Semizkum, Kumluk, Selimpaşa, Büyükçekmece Albatros ve Avcılar İlçesi Denizköşkler plajları ise üçüncü model olarak işletiliyor.  Bu plajlarda ücretsiz giriş yapılan asgari ihtiyaçların karşılanabileceği duş, tuvalet, soyunma kabini gibi hizmetler Boğaziçi Yönetim A.Ş tarafından 2 TL karşılığında sunuluyor.

ŞEHRİN KALABALIĞINDAN KAÇMAK İSTEYENLERİN ADRESİ 

BELTUR Büyükada Plajı, İstanbul'dan uzaklaşmadan tatil ve dinlenme alanı yaratıyor. Temiz deniz suyu ve güneşlenme imkanı sunan plajda; şezlong, şemsiye, tuvalet ve duş gibi temel hizmetler veriliyor. Plaj alanında 2 BELTUR Mini konsepti ile yeme-içme ihtiyacı karşılanabiliyor. Ayrıca, Büyükada Tabiat ve Orman Parkı içerisindeki BELTUR Büyükada Tesisi’nde, restoran ve kafe hizmetlerinden de faydalanılacak.

PLAJLARA TOPLU TAŞIMA İLE KOLAY ULAŞIM

İBB, sorumluluğundaki plajlara toplu taşıma ile ulaşım sağlanabiliyor. Caddebostan plajlarına metro ve Marmaray ile Florya Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarına da yine Marmaray ile rahatlıkla gidiliyor. BELTUR Büyükada Plajı’na Bostancı ve Kartal BELTUR iskelelerinden tekne ile ulaşım sağlanıyor. Büyükada merkezinden yürüme mesafesinde olan plaja BA-4 Maden İETT elektrikli araçlar ya da ada taksileriyle gidiliyor. 

ENGELLİ BİREYLER RAHATLIKLA KULLANABİLECEK

Anadolu Yakası Kadıköy Caddebostan 1-2-3 Plajları, Avrupa Yakasında ise Bakırköy Güneş Motel Küçükçekmece Menekşe Plajları engelli bireylerin rahat kullanımı için düzenlendi. Bu plajlar, engellilerin kullanımına uygun ulaşım yolu soyunma kabinleri, duş ve tuvalet olarak tasarlandı.

662 CANKURTARAN GÖREV ALIYOR

İBB, her yıl olduğu gibi plaj sezonunda kendi sorumluluğundaki plajlarla birlikte İstanbul genelindeki 51 plajda 09.30-19.00 saatleri arasında cankurtaran hizmeti vermeye devam edecek. 662 cankurtaran personelinin görev alacağı plajlarda cankurtaran hizmeti kapsamında 50 adet Jet-Ski, 4 adet Kurtarma Botu 2 Adet Dron (Hava Aracı), 19 adet ATV Aracı, 244 adet Gözetleme Kulesi bulunuyor. 

2005 - 2024 yılları arasında cankurtaran hizmeti verilen plajlarda boğulma tehlikesi geçiren 72.996 kişi kurtarıldı.

GÜVENLİ BÖLGELER İÇİN TABELALAR YER ALIYOR

Hizmet verilen 51 plajın tamamında plaj kurallarına ve tehlikelere ait bilgilendirme amaçlı tabelalar yer alıyor. Hizmet verilen plajlarda denize girilebilecek güvenli bölgeler emniyet bariyerleriyle çevrilerek yönlendirmeler yapılıyor.

EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE PLAJ ETKİNLİKLERİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul işbirliğinde 11 plajda futboldan badmintona kadar birçok spor etkinliği düzenlenecek. Plaj etkinlikleri Pazartesi günleri hariç her plajda 2 eğitmen olmak üzere toplam 22 spor eğitmeni eşliğinde haftanın 6 günü, 09.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

PLAJLARDA DÜZENLENECEK SPOR AKTİVİTELERİ

1. Futbol Ayak Tenisi

2. Koordinasyon Parkuru

3. Badminton

4. Survivor Parkuru

5. Bocce

6. Plaj Voleybolu

7. Plaj Futbolu

8. Plaj Tenisi

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