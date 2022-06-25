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İBB'nin Genç Mucitleri mezun oldu

GÜNDEM 25.06.2022, 17:15
İBB'nin Genç Mucitleri mezun oldu

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği, ilk meyvelerini verdi. İki kurum tarafından geliştirilen, ‘İBB Teknoloji Atölyeleri Projesi’ ilk mezunları, belgelerini Başkan Ekrem İmamoğlu’ndan aldı. Toplam 870 mezun ve aileleriyle bir araya gelen İmamoğlu, “Atölyelerin mezunları, gelecekte teknoloji alanında çok büyük başarılara imza atacaklar. Dünyayı değiştirecek projeler olabilir bunlar. Hatta ülkemize çok büyük itibar, çok büyük kazanımlar elde edecek projeleri hayata geçirecekler. Buna inancımız tam. Bu salonda, o inanç ve o enerji var” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle, 9-10 Ekim 2021 tarihinde başlatılan “İBB Teknoloji Atölyeleri Projesi” ilk mezunlarını verdi. Farklı yaş gruplarından toplam 870 öğrenci için düzenlenen “Proje Sergisi ve Mezuniyet Töreni”, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşması öncesinde, salonun sergi için düzenlenen bölümünde mucit öğrencilerle bir araya geldi. Bazı projelerle ilgili takım liderlerinden sunum alan İmamoğlu, geliştirilen icatları ilgiyle izledi. Daha sonra, öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisi altında, mezuniyet töreninin bulunduğu bölüme geçen protokol sıralarında çocuklarla birlikte oturdu. 

Tören; Bakırköy atölyesinden Emre Çiçek, Esenyurt atölyesinden Yusuf Taha Elmas ile veliler Elif Akay ve Özcan Poyraz Akarsu’nun konuşmalarıyla başladı. Öğrencilerden Çiçek’in, arkadaşlarına, “Asla pes etmemeleri” yönünde tavsiyede bulunması, salondan büyük alkış aldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Günizi Kartal da projenin geçirdiği aşamalardan öğrencilerin sınavla seçimine, kullandıkları eğitim yönteminden bundan sonrası için düşündükleri yol haritasına kadar farklı konularda detaylı bilgiler aktardı. Doç. Kartal, “Ayrıca programı tamamlayan öğrenciler arasından belirlenecek bir grupla ileri düzey eğitim ve yarışmalara katılım için çalışmamıza da devam ediyoruz” dedi. 

Günizi Günizi’nin ardından konuşan İmamoğlu, karşısında gördüğü manzarayı, “Çok güzel” sözleriyle tanımladı. “Burada cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Ve onlardan en yüksek umutla beslenen velileri var. Niçin beslenen diyorum? Ben de öyle; besleniyorum. Çünkü geleceğe umutla bakmak, hepimizin belki de en büyük ihtiyacı. Bunu karşılayan bir yürek var çocuklarımızda ve gençlerimizde. Ben, bunu her yerde yaşıyorum. Bazen ‘Geleceğe niçin bu kadar umutla bakıyorsun’ diye yargılayanlar bile oluyor. Ya da ‘Nasıl bu kadar umutlu olabiliyorsun’ diye sorgulayanlar oluyor. Ama herkese tavsiyem; sadece kendi çocuklarına bakmasınlar, toplumun civarında gördüğü her çocuk aslında bizi geleceğe dair çok daha umutlu hale getiriyor. Onları çok seviyorum.”

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