İBB'nin 10 yurdundan 2 bin 800 öğrenci yararlanacak

İBB, 2019 öncesinde 0 (sıfır) olan yurt rakamını 10’a, yurtlarda kalacak öğrenci sayısını da 2 bin 800’e çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yurtların sonuncusu olan Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katılımlarıyla hizmete alındı.

Gençlere fırsat eşitliği yaratmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu; Esenyurt, Şişli, Ümraniye, Bayrampaşa, Maltepe ve Eyüpsultan'da da öğrenci yurtları açtıklarını hatırlattı. “Ama burada durmuyoruz” diyen İmamoğlu, “Şu anda yurt inşaatı devam edenler; ocak, şubat ayına bile yetişecek olanlar var. Ve onun yanı sıra, bazı atıl, kendimize ait binaları da yurda dönüştürerek, kapasitemizi büyüttüğümüz, kendi yurtlarımızı yaptığımız projelerimiz de devam ediyor” dedi. Dün hizmete alınan Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılışına davet edilmemesine tepki gösteren İmamoğlu, “Açılan metroyla ilgili, ‘Bunu da kendi hizmetimiz olarak anlatacağımızı veya söyleyeceğimizi’ ifade eden konuşmalar yapıldı. Elbette ben de orada olmak, davet edilmek isterdim. Çünkü, her yerde söyledim: Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız. Bu ülkenin İstanbul'da seçilmiş belediye başkanı, Belediye Başkanımız. Gaziosmanpaşa'da seçilmiş belediye başkanı, Belediye Başkanımız. Bunun karşısında durmak, Anayasa’ya karşı durmak demektir. Hiçbir bireyin böyle bir hakkı olmaz, olamaz” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığın, bu metroya ayırdığı bütçe, yaklaşık 4,5 milyar lira” bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu parayı da biz, Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. Ve aylık kesintisi, 2019 öncesine göre tam 36 kat daha fazla. 2019 yılı içerisinde, biz yönetimi devraldıktan sonra yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber, biz 36 kat daha fazla bir bedelle geri ödemesini yapıyor olacağız. Yaklaşık 3 yıl içerisinde, harcanan bu para, bizim bütçemizden geriye ödenecek. Dolayısıyla bunu da haksız buluyoruz” diye konuştu.