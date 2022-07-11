İBB'den 'yaya durağı' projesi

İBB, İstanbul’da ilk olan “Yaya Durağı” projesini hayata geçirdi. Yaya ve bisikletlilerin dinlenebileceği yaya duraklarının ilki Halaskargazi Caddesinde kuruldu. Çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor. İstanbullular, www.yayaduragi.ibb.istanbul web adresi üzerinden talepte bulunabilir.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent içi ulaşımda, bisiklet kullanımı ve yürümeyi teşvik etmek üzere ‘Yaya Durakları’ projesini geliştirdi. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile birlikte oluşturulan ‘Yaya Durakları’ için kaldırım genişleterek, yol kenarlarında yayalar için özel platformlar kuruluyor.

Böylece yayalar ve bisiklet kullanıcıları için dinlenme alanları oluşturuluyor. Çevresi bitkilerle donatılan yaya durakları, hareket halindeki İstanbullulara dinlenme imkanı sağlıyor. Duraklarda ayrıca bisiklet ve scooter park alanları da bulunuyor.

İlk yaya durağı, 30 Haziran itibariyle Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde kullanıma açıldı. İBB tarafından yürütülen çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor. İstanbullular, tüm bilgi ve başvuru formunun yer aldığı www.yayaduragi.ibb.istanbul adresi üzerinden talepte bulunabilir.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (World Resources Institute - WRI) bağlı bir oluşum. Sürdürülebilir kentler için çalışmalar yürüten WRI, Ross Center for Sustainable Cities ağının bir üyesi. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika olmak üzere 5 merkezde hizmet veren WRI Sürdürülebilir Şehirler, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretiyor.

Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership for Healthy Cities – PHC), bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaları önleyerek insan hayatını kurtarmaya kendini adamış şehirlerden oluşan saygın bir küresel ağdır. Bloomberg Philanthropies tarafından desteklenen ve Dünya Sağlık Örgütü ile Vital Strategies tarafından yürütülen bu ortaklık, şehirlerde yaşayanların risk faktörlerini azaltacak yüksek etkili politika ve müdahale geliştirmesini sağlıyor.