İBB'den müsilaj tehdidine önlem

İSKİ, Marmara Denizi’ni müsilaj tehdidinden korumak amacıyla projelendirdiği “Ataköy Atıksu Tüneli”nin imalatında önemli bir aşamaya geldi.İSTANBUL (İGFA) - 940 milyon liralık yatırımla tamamlanması planlanan tünelin kazma işlemlerini gerçekleştiren TBM cihazının, 3895 metrelik kazısını tamamlayarak Yeşilköy şantiyesine ulaşmasına tanıklık eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz, İstanbul'un atık suyun Marmara Denizi'ne, hatta Karadeniz'e, o canım Boğaz’a, Haliç'e bırakılan halini tümden ortadan kaldıran bir çalışmayı yönetiyoruz. Bu haliyle Marmara Denizi'ne olan büyük kötülüğü de ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Marmara Denizi için en büyük ihanetin ‘Kanal İstanbul’ olacağına dikkat çeken İmamoğlu, “En önemli ihaneti de Kanal İstanbul ihanetini de hep birlikte öteledik. Bugüne kadar ertelettirdik. Yaptırmadık. Şimdi de onlara konuşturtmuyoruz farkındaysanız. Bir kelime bile anamıyorlar. Niye? Oy hesabı için. Bu çok kurnazca bir aldatma yolculuğu. Görüyoruz ki ‘aldatma’ ve ‘aldatılma’, bunların anlayışlarında ve ruh hallerinde var. Bu açıdan biz ne onların aldatmalarına ne de aldatılmalarına bundan sonra müsaade etmeyeceğiz. Kanal İstanbul'un ne büyük tehdit olduğunu, üstüne basa basa milletimize anlatacağız. ‘Efendim toplumun gündeminde olmayan, bizim de gündemimizde olmaz’ cümleleriyle bu milleti uyutamazlar. Milletimizi diri tutacağız, uyanık tutacağız. Ve onların aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Aldatılmalarını da müsaade etmeyeceğiz. Nasıl? Bir daha bu bir avuç insanın İstanbul'da iktidar yüzü görmemelerini sağlayarak. Onlar bir daha burada iktidar olamayacaklar. Ne aldatacaklar ne de aldatılacaklar” ifadelerini kullandı.