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İBB'den kamusal alanı işgal edenlerle mücadele

GÜNDEM 11.11.2023, 13:30
İBB'den kamusal alanı işgal edenlerle mücadele

İstanbul’un tarihi ve turistik merkezlerinden Aksaray’da, işlevini kaybeden, bölgede trafik ve yoğunluk oluşturan otobüs garajının tahliyesi için İBB çalışma başlattı.STANBUL (İGFA) - Kira sözleşmesi 2018 yılında sona eren ve yenilenmeyen, mülkiyeti İBB’yi ait alan garaj, kanunsuz şekilde faaliyet yürütüyor. Garajda faaliyet gösteren firmaya Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı yanındaki lojistik merkezinde yer gösterildi. Ancak firma faaliyetlerini aynı yerde sürdürmeye devam ediyor. UTK kararı gereğince, İBB ekipleri bugün gerekli çevre düzenlemesini yapmak için Garajın bulunduğu Küçük Langa caddesi üzerinde kaldırım ve yol çalışmasına başladı. 

BÖLGE TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan ve uluslararası taşımacılık yapan otobüslerin kullandığı garajın giriş çıkış yolları UTK kararıyla kapatıldı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilen işyeri mühürlenip, faaliyetten men edildi. T1 ve T3 taşımacılık belgelerinin iptali için ayrıca bakanlığa başvuruda bulunuldu. Ancak buna rağmen faaliyetlerini sürdüren firmanın otobüsleri Aksaray trafiğine girmeye devam ediyor. 

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yolcuların yanısıra büyük bavul ve yük taşımacılığı yapan firma, bölgedeki yaya trafiği ve kaldırımları da olumsuz etkiliyor. Emniyet Garajı olarak bilinen Orta Avrupa ve Balkan ülkelerine sefer düzenleyen otobüslerin kullandığı garaj, yasadışı şekilde çalışmaya devam ediyor. 

UKOME KARARIYLA YOL DÜZENLEMESİ YAPILDI

İBB son çare olarak, söz konusu alanın trafiğe kapatılması için ayrıca UKOME kararı aldırdı. Kararın uygulanması ve UTK kararı gereğince çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışması yapılabilmesi için garajın giriş çıkış yollarını daralttı. Bölgenin bir an önce tahliyesi için de firma sahipleri ile yeniden görüşmeler yaptı. 

FATİH YENİKAPI KÜLTÜR PARKI PROJESİNE ENGEL

İstanbul’un en önemli turizm ve ticaret bölgelerinden biri olan tarihi yarımada içerisindeki Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerindeki garaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Fatih Yenikapı Kültür Parkı Projesinin hayata geçirilmesine de engel teşkil ediyor. 

MÜHRÜ BOZARAK ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Mahkemeden aldıkları yürütmeyi durdurma kararlarıyla süreci uzatan işyeri için İstanbul 8. İdare mahkemesi, daha önce alınan YDK kararlarını reddetti.  İşyeri Haziran ayında faaliyetlerinden men edildi. İBB ekipleri tarafından mühürlendi. Ancak mührü bozan işyeri, faaliyetlerine devam etti. 

İŞGAL SÜRÜYOR

İBB, 2886 sayılı kanunun 75. Maddesine istinaden iş yerinin ivedilikle tahliye edilmesi talep etti. Halen garajın tahliye edilememesi sonrasında, otobüslerinin giriş çıkışını da engelleyecek mahiyette UKOME kararı alındı. UKOME Kararları, çoğunluğu merkezi hükümet tarafından belirlenen bir kurul olup, garaj girişlerinin trafiğe kapatılmasına dair UKOME kararı oy birliği ile alındı. Bölgede ayrıca alınan UTK kararı uyarınca çevre düzenlemesi, kaldırım ve yol çalışması yapılıyor.

İBB’nin kamusal alanları işgallerden arındırarak, halkın kullanımına açma çalışmaları kararlılıkla devam edecek.

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