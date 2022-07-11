İBB'den 7 bin liralık destek

İBB, Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7 bin TL nakit yardım yapılması kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt'ta meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7 bin TL nakit yardım yapılacak.

Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından vatandaşlara ödenecek.